Candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, em campanha na Vila Kennedy Divulgação

Por O Dia

Em visita à feira da Vila Kennedy, na manhã deste domingo, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, conversou com moradores e feirantes sobre suas propostas para saúde, transporte e emprego, entre outros temas. Ela percorreu a Rua Marrocos, onde fez três comícios-relâmpago, e deu mais detalhes sobre um projeto de incentivo à criação de cooperativas nas comunidades do Rio.



“As comunidades da nossa cidade estão sofrendo com o abandono, com o descaso e com a falta de emprego. Como prefeita do Rio, vou criar um amplo programa de cooperativas dentro das comunidades carentes, para gerar trabalho e renda para todos, mas especialmente para as mulheres, que são aquelas que comandam as casas, que chefiam as famílias, que cuidam das nossas crianças e dos idosos”, afirmou a candidata.



A feirante Silvania Sales, de 44 anos, há quase quatro décadas trabalhando em feiras, fez questão de falar com Clarissa e declarar voto à candidata do PROS. Aproveitando a visita, Silvania pediu a Clarissa que dê mais atenção à escola pública, de forma que crianças como sua neta, de 11 anos, possam ter acesso a um ensino de qualidade. A educação é uma das prioridades do programa de governo da candidata, que, entre outras propostas, já anunciou a distribuição de tablet educacional, com acesso à internet, para todas as crianças da rede municipal.