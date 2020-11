LIVE COM CANDIDATOS Ã. PREFEITURA DO RIO. .Candidato: Eduardo Paes ( DEM ). Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 03/11/2020 12:28 | Atualizado 03/11/2020 13:12

Pesquisa de intenção de votos divulgada nesta segunda-feira (2), pela empresa Inteligence Serviços, mostra o candidato do DEM e ex-prefeito Eduardo Paes liderando a corrida à prefeitura do Rio. Na amostragem, Paes aparece com 32% das intenções de voto. A surpresa é a ascensão de Benedita da Silva (PT), na segunda posição, com 12%. Até então, pesquisas mostravam a polarização entre Paes e o atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), que aqui aparece em quarto lugar, com 9,5%, superado por Martha Rocha (PDT), que tem 10,5% das intenções de voto, na terceira posição.



Renata Souza do (Psol) também subiu, em relação a outras pesquisas e aqui aparece em quinto, com 3,5%, seguida de Luiz Lima (PSL), com 2,5%; Bandeira de Mello (Rede), com 2%; e Cyro Garcia (PSTU), Clarissa Garotinho (Pros) e Fred Luz (Novo), com 1% cada. Glória Heloíza (PSC), Paulo Messina (MDB), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) não alcançaram 1% das intenções de votos. Já Branco/Nulo ficou em 15% e Não Souberam/Não Quiseram Responder com 10%.



A pesquisa foi realizada nos dias 26 e 27 de outubro e ouviu 1.067 pessoas com idades acima de 16 anos, em bairros da região Central do Rio e das Zonas Sul, Norte e Oeste. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-09744/2020.