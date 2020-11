Presidente Jair Bolsonaro faz voto útil em Crivella. Por enquanto Alan Santos/PR

Por O Dia

O candidato à reeleição para a Prefeitura do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (Republicanos), investiu mais de R$ 200 mil em publicidade relacionada à Família Bolsonaro através de materiais impressos e adesivos.



De acordo com a Divulgação de Candidaturas e Contas Eleitorais , publicada no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual prefeito do Rio teve, até o momento, uma despesa de R$ 3.591.784,79 em sua campanha eleitoral. Desse valor total, R$ 940.953,93 foram gastos somente em uma gráfica de impressão de material para uso publicitário, sendo R$ 203.670,00 para associar a imagem de Marcelo Crivella à Família Bolsonaro.

Publicidade

A partir deste detalhamento, foi possível analisar que o atual prefeito investiu R$ 164.320,00 em publicidades relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro através de materiais impressos e adesivos. Já em relação a Carlos Bolsonaro, candidato à reeleição ao cargo de vereador do Rio de Janeiro pelo Republicanos, Crivella teve uma despesa de R$ 20.125,00 para produzir materiais publicitários. Por fim, o prefeito investiu R$ 19.225,00 para ter a sua imagem ligada à Rogéria Bolsonaro, a ex-mulher do presidente e candidata a vereadora também pelo Republicanos.

De um total de 903 investimentos em publicidade feitos por Crivella, 8 foram ligados à Família Bolsonaro, o que corresponde a 0,88%. Entretanto, em relação ao valor total gasto em adesivos e materiais impressos, 21,6% do dinheiro foi investido para associar a imagem do prefeito com a do presidente e de seus familiares.