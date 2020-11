Candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, em Jacarepaguá Divulgação

Por O Dia

Na live “Programa sou Fred Luz” desta terça-feira, o candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo tratou sobre a questão da mobilidade urbana. O assunto foi discutido junto com o humorista Cláudio Manoel e com os eleitores, que enviaram perguntas.

Inicialmente, Fred Luz destacou que o transporte público deve de qualidade. “Transporte público bom é aquele que oferece segurança e conforto e respeita os horários. O tempo de deslocamento dos trabalhadores cariocas hoje é o maior do Brasil”, explicou Fred Luz.



O candidato lembrou que, nos diversos bairros e comunidades que vem visitando, são muitas as reclamações, especialmente sobre falta de pontualidade, ônibus sucateados e sem ar-condicionado e linhas que desaparecem sem qualquer satisfação das empresas. De acordo com Fred Luz, o BRT também recebe muitas críticas, por causa das pistas esburacadas, estações depredadas e superlotação.

“Já se fez muitos investimentos em transportes públicos no Rio, mas o serviço não melhorou. No BRT Transbrasil, a obra não terminou porque o dinheiro foi roubado”, alertou.



Cláudio Manoel comentou que “ônibus e trem bons atraem mais usuários e, consequentemente, melhoram o trânsito, com menos automóveis nas ruas”. Disse também que liberdade de expressão e garantia do direito de ir e vir são pilares fundamentais da democracia.



Como soluções para os problemas da área, o candidato do Novo propõe, a curto prazo, implantar um sistema de fiscalização rigoroso, com agentes da Prefeitura nas estações e dentro dos ônibus. “O modelo do BRT foi mal concebido. As bilheterias e estações são de responsabilidade da Prefeitura e não das empresas que exploram o serviço. Vamos colocar a Guarda Municipal para cuidar das estações, impedindo o vandalismo e a superlotação”, anunciou.



Outra proposta, de médio e longo prazos, é aproveitar a revisão do Plano Diretor, em 2021, para estimular a produção de moradias próximas aos centros econômicos, como forma de dar a oportunidade das pessoas morarem, trabalharem e se divertirem na mesma região, o que diminuiria a pressão sobre o transporte público.



Fred citou o exemplo de Medellín, na Colômbia, onde a sociedade foi chamada a participar dos debates e da criação de soluções, sendo hoje uma cidade internacionalmente reconhecida pela integração de seus transportes. “Fazendo a descentralização administrativa, como previsto no meu plano de governo, também podemos fazer o mesmo, com a população de cada região dizendo quais são suas prioridades. Vamos exigir o comprometimento das empresas de transportes a este planejamento também”.



Pela manhã, o candidato Fred Luz deu entrevista para o programa “De frente com elas”, da Rádio Tupi, onde foi entrevistado pelas jornalistas Isabele Benito e Márcia Pinho. Depois da live, o candidato esteve na comunidade da Tijuquinha, em Jacarepaguá, onde conversou com moradores sobre os problemas locais e suas soluções.