Candidata à Prefeitura do PROS, Clarissa Garotinho, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

A candidata do PROS à Prefeitura do Rio, Clarissa Garotinho, cumpriu uma extensa agenda de campanha na manhã desta terça-feira, na Zona Oeste da cidade, passando por Bangu, Padre Miguel e outros bairros. A candidata conversou com eleitores e comerciantes, que fizeram muitas queixas sobre a precariedade da saúde e do transporte público.



"O transporte no Rio de Janeiro hoje é o caos. O BRT não funciona, os ônibus desapareceram das ruas da cidade, principalmente na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Contrato é uma via de mão dupla. Uma empresa que não cumprir o seu contrato e não atender a população, nós vamos substitui-la por outra. É assim que nós temos que governar. O que nós não podemos é deixar a população desassistida com a falta de transporte que existe hoje na nossa cidade”, afirmou.



Clarissa começou o dia com uma caminhada no Ponto Chic, em Bangu. Em seguida, participou de uma carreata pelo Conjunto Residencial Dom Jaime Câmara, entre Padre Miguel e Bangu, o maior conjunto habitacional do Estado do Rio, com 180 blocos e 7.200 apartamentos. Também esteve no Calçadão de Bangu e no restaurante popular do bairro, reaberto quando Clarissa ocupou a Secretaria municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, entre 2017 e 2018.