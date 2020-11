Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, na Tijuca Divulgação

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, afirmou, nesta terça-feira, que tem como compromisso para segurança pública dos cariocas o uso da inteligência na análise de dados e da tecnologia para combater a criminalidade em parceria da Guarda Municipal com as forças policiais. Na Tijuca, Zona Norte, a delegada destacou o projeto “Territórios Seguros”, que está inserido no programa de governo da candidatura Martha Rocha Prefeita do Rio.

De acordo com a candidata do PDT, o Projeto Estruturante Territórios Seguros vai analisar de forma permanente dados e pontos quentes (manchas criminais). Martha afirmou que, num primeiro momento, a prioridade será direcionada ao enfrentamento sistemático aos “crimes de oportunidades” (como furtos, roubos etc.).

Publicidade

Segundo a delegada, a primeira etapa prevê a divisão da cidade em seis regiões com alta incidência desses delitos, sendo também importantes centros comerciais e com elevada densidade populacional: Centro, Copacabana, Bangu, Campo Grande, Tijuca e Madureira.

Martha Rocha destacou que um dos pilares do projeto será o Monitora Rio, uma plataforma de inteligência e monitoramento de ações preventivas para agentes de segurança da prefeitura em apoio aos órgãos da segurança pública estadual. “Vamos investir em inteligência”, disse a delegada Martha Rocha, que tem experiência com essa metrificação e análise de dados criminais desde quando chefiou a Polícia Civil.

Publicidade

Durante a caminhada pela Praça Saens Peña, na Tijuca, Martha conversou com as pessoas sobre os problemas da região. Moradora do bairro há 25 anos, a candidata criticou o abandono em que se encontra essa parte da Zona Norte do Rio. “Isso não é uma exclusividade da Tijuca. Toda a cidade está abandonada”, afirmou.

Durante a caminhada, ela também lamentou o descaso do atual prefeito com a Praça Saens Peña, um dos principais centros comerciais do bairro e importante ponto de encontro dos tijucanos. “É preciso revitalizar esse espaço, investir na oferta de lazer para os idosos e tornar o ambiente atraente para os jovens”, destacou.