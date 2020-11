Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, fez, nesta terça-feira, caminhada no Mercadão de Madureira, Zona Norte, e conversou com eleitores sobre algumas de suas propostas para segurança pública da cidade.



Renata Souza afirmou que vai investir em inteligência e prevenção, além de liderar um pacto municipal de redução da violência urbana e doméstica com a construção de uma rede municipal de denúncia e acolhimento para as vítimas e seus familiares. A candidata destacou que o papel da administração municipal é preventivo e deve ser articulado com os dos governos federal e estadual.

Renata Souza criticou, por exemplo, a omissão da Prefeitura na fiscalização dos transportes públicos, que, hoje, está submetido à milícia, segundo a candidata. Além disso, Renata afirmou que há negligência no combate aos grupos que dominam regiões inteiras da cidade, traficam armas e submetem parte da população



“Outra ação da nossa prefeitura será o combate às milícias. Há mais de uma década, o PSOL se destaca na luta contra esses grupos criminosos. Na CPI das Milícias, apresentamos 58 propostas concretas pra combater essas máfias“, lembrou a candidata.



Por fim, Renata Souza afirmou que a prefeitura tem a responsabilidade de desmantelar os braços econômicos e políticos das milícias. “Por isso, vamos mapear as redes de propina e cortar suas fontes de arrecadação, em especial, o transporte alternativo e o mercado imobiliário. Se a prefeitura organiza esses serviços, as milícias perdem espaço", afirmou.