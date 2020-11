Candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, em live Divulgação

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, garantiu, nesta terça-feira, em encontro com representantes de grandes empresários, que não aumentará impostos como IPTU e ISS, e defendeu a parceria da prefeitura com empresários para a geração de empregos na cidade.



Benedita conversou com dirigentes da Associação dos Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (ASSERJ), da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), do Hotéis Rio, do Sinduscon-Rio e da Associação de Dirigentes de Empresas do Mercado Imobiliário.



Economia e Geração de Empregos



“Vamos reaquecer a economia da cidade do Rio de Janeiro. Iremos colocar dinheiro na mão de quem não tem nada. Para isso teremos a Moeda Carioca, que será administrada pelo Banco Popular. Vamos dar R$ 100 para que o morador consuma no comércio da sua comunidade. Com isso teremos uma população maior para comprar no supermercado e aquecer a economia. Vamos fazer mutirões e criar frentes de trabalho, especialmente na área de zeladoria urbana e construção civil. Na Comlurb, iremos investir no gari comunitário, que vai subir o morro para tirar o lixo da comunidade. Nós temos uma política de combate a fome que vai precisar de grandes parcerias no setor alimentício. Com o Fome Zero Carioca, vamos subsidiar refeições populares para a população humilde e moradores de rua. Isso irá fortalecer bares, pequenos restaurantes e gerar empregos nesse setor. Na avenida Brasil vamos criar um polo industrial, com a instalação de novas indústrias, especialmente as farmacêuticas, pela proximidade com a avenida Brasil.”.



Tributação e Arrecadação



“Não vou aumentar imposto. Mas vou atrás dos sonegadores e dos devedores de IPTU, ISS. E com esses recursos vou financiar a revitalização da cidade”.



Turismo



“O Rio de Janeiro é um sonho de consumo. Ele é bonito por natureza muito além da música. Mas para explorar esse potencial e gerar empregos, precisamos ter um calendário fixo de eventos para que os investidores e produtores culturais possam ter total liberdade de trabalho. Precisamos ter um órgão que possa vender a beleza dessa cidade. Vou colocar tudo que essa cidade possa oferecer para quem mora e para quem queira vir ao Rio. E quem vier encontrará uma cidade limpa, iluminada e bem sinalizada. Irei trabalhar também para fazer do Carnaval uma indústria que funcione o ano inteiro. Isso é importante para o hotel, para o moço da padaria, para o bar, para os fornecedores do comércio. Pretendemos inclusive ampliar a guarda municipal, para que ela possa dar atenção ao turismo também. A nossa cidade é muito plural e precisamos vendê-la melhor para o mundo."



Construção Civil



“Eu quero dizer que temos um projeto central de revitalização da cidade. Ele inclui a conversão de prédios comerciais fechados em prédios residenciais. Com isso, vamos aumentar a oferta de moradia, especialmente a popular. Temos espaço para isso na região do Porto, Lapa, São Cristóvão, Catumbi no entorno da avenida Brasil. Para incentivar a construção civil e gerar mais empregos, precisamos reduzir burocracia e agilizar licenciamentos. E para isso faremos um novo Plano Diretor. E rápido”



Comércio Popular



“Nós estamos passando por um índice de desemprego enorme. Tem gente qualificada que está vendendo de tudo na rua. Mas a Prefeitura precisa colocar ordem nisso, separar o joio do trigo. Um ambulante da barraquinha não pode vender o mesmo produto que o comerciante da loja em frente está vendendo. Precisamos também saber a origem do produto e a qualidade dos artigos. Vamos legalizar e fiscalizar esse comércio, criando mercados populares para que os ambulantes tenham melhores condições de trabalho. E gerar empregos para que as pessoas saiam das ruas e voltem ao mercado de trabalho”.



Mobilidade Urbana



“É preciso concluir esse BRT Transbrasil. Isso faz parte da revitalização da Avenida Brasil. É importante fazer a ligação do BRT Transbrasil ao Transoeste. E ter também o transporte interbairros, com veículos menores como as vans. Nós vamos ter VLT, BRT, ônibus, motos, bicicletas e reativar as linhas de ônibus que foram desativadas pelo Crivella”.



Ordenamento Urbano



“A primeira coisa a fazer é fiscalização. E nós precisamos fiscalizar, porque as pessoas perdem a vida nessas construções irregulares. Como a Prefeitura autoriza puxadinhos sem garantir saneamento e sem dar as condições mínimas de assistência em educação e saúde? Não podemos permitir essas construções. Nós vamos assumir esse papel e contratar mão de obra especializada para isso”



Parceria com a Iniciativa Privada



“Não vou poder tocar a cidade sem diálogo. Não posso fazer turismo sem conversar com o setor. Não tenho como gerar emprego sem a ajuda dos empresários. Com 78 anos de Rio de Janeiro, eu vi o quanto os outros erraram nisso. Eu não vou cometer esse erro. E convido a todos vocês para administrarem a cidade comigo”.