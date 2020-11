Candidato à Prefeitura do Rio pelo PSL, Luiz Lima, na Zona Oeste Divulgação

Por O Dia

O candidato do PSL à Prefeitura do Rio, Luiz Lima, fez, nesta sexta-feira, uma nova caminhada pelo calçadão de Bangu, na Zona Oeste. Após conversar com eleitores e moradores, o deputado federal falou sobre os principais problemas do bairro e prometeu melhorias para a região, caso vença a eleição.



"Quando a gente chega em Bangu e conversa com moradores, fica evidente a preocupação deles com a saúde e a educação. Sem saúde, a gente não executa uma boa segurança, a gente não tem educação... É recorrente também a reclamação sobre a falta de médicos especialistas em clínicas da família, como cardiologistas e neurologistas. E aí o atendimento básico não é feito na clínica da família, congestionando a emergência do Hospital Albert Schweitzer, por exemplo. Temos que ter mais dinamismo e atendimento na ponta do atendimento, para que o serviços emergenciais dos hospitais não sejam congestionados. Nosso governo terá este compromisso", afirmou.



Na principal área de comércio do bairro, Luiz Lima visualizou mais problemas. "Moradores também reclamam sobre a falta de infraestrutura no calçadão de Bangu. Temos uma grande desordem urbana. A gente não tem uma organização. Temos um conflito entre camelôs e lojistas. A gente não quer acabar com a oportunidade de emprego de ninguém, mas é importante que a cidade esteja organizada. Isso é fato. A Secretaria de Ordem Pública precisa atuar para garantir essa organização na cidade", pontuou Luiz Lima.



Na reta final para a eleição, o candidato falou, ainda sobre o 'sentimento das ruas'. "Vejo muitas pessoas cansadas da velha política. Mas observo também muitas pessoas com esperança e apostando na renovação. É importante que haja renovação tanto na prefeitura, quanto na Câmara de Vereadores", finalizou.