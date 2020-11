Renan Marassi (PL) tenta a reeleição em Resende, no Sul do estado Reprodução do Facebook

O vereador de Resende, no Sul do estado, e candidato à reeleição Renan Marassi (PL) foi multado em R$ 8 mil por fazer propaganda antecipada e distribuir máscaras de proteção individual durante a pré-campanha. A aplicação da punição foi decidida na tarde de quinta-feira, em sessão plenária do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). Durante a campanha eleitoral, a Legislação Eleitoral proíbe a distribuição de brindes. Relator do processo, o vice-presidente e corregedor regional eleitoral, Cláudio Dell'Orto lembrou que "os limites estabelecidos pela lei em relação à conduta dos candidatos em sua propaganda eleitoral devem ser respeitados também na pré-campanha".



A ação foi filmada e divulgada nas redes sociais do vereador. Além da distribuição das máscaras para proteção do contágio da Covid-19, que pertenciam à prefeitura, o vereador também fez pedido explícito de votos em várias postagens nas redes sociais antes do período autorizado de campanha. A decisão determina ainda a notificação do Facebook para retirada das postagens. Cabe recurso ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em Brasília.