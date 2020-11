Candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, no Vidigal Divulgação

Por O Dia

Nesta sexta-feira, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, Renata Souza, esteve no Vidigal, na Zona Sul, para um encontro na sede do grupo Nós do Morro.

Lá, a candidata conversou com os responsáveis pelo projeto que faz um trabalho sociocultural com moradores da região. Renata Souza também falou de seus projetos para área da cultura, em especial do fomento às iniciativas culturais em favelas e periferias. Além disso, a candidata visitou a associação de moradores do Vidigal e se comprometeu a fazer, caos seja eleita, uma nova clínica da família no local e investir na manutenção das vias da favela.

Depois , em entrevista na rádio Estilo Livre , Renata Souza deu mais detalhes sobre o programa “Favela é Cidade”.

“Temos uma projeto ambicioso de infraestrutura de água e esgoto nas favelas. Não é possível que os moradores não tenham água tratada em casa. Eu peguei hepatite quando bebi água contaminada na bica de casa, na favela da Maré. Os estudos da OMS mostram que cada real investido em saneamento traz uma economia de R$ 4 no tratamento com saúde. As obras ainda geram emprego e melhoram a vida do trabalhador e da trabalhadora“, concluiu a candidata.