Candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, em live Divulgação

Por O Dia

O candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, fez, nesta sexta-feira, a sua 12ª live ao lado do humorista Cláudio Manoel. Dessa vez, o encontro serviu para debater como melhorar o sistema 1746 da Prefeitura, que registra as reclamações e demandas da população

De acordo com Fred Luz, a ideia é boa, mas o sistema é ruim. Na visão do candidato, a Prefeitura não responde a quem fez a solicitação. Para que o sistema realmente funcione, Fred afirma que as reclamações devem ser descentralizadas e enviadas às Regiões Administrativas, com acompanhamento, resposta e avaliação do atendimento pela Prefeitura.



Segundo Fred, qualquer reclamação de um serviço, o município tem de dar retorno ao cidadão. “Na Prefeitura tem que ter foco no pagador do imposto. Quando não tem resposta, a pessoa desiste e isto significa que a Prefeitura vai ter mais problemas. Na iniciativa privada, quando o cliente não é atendido, ele para de comprar”, analisou comparando à sua experiência de gestor na iniciativa privada.



“Nós podemos ter um sistema de pesquisa para avaliar, com uso intensivo de tecnologia. A avaliação vai indicar quem trabalhou bem ou mal. Se espelhar nas melhores práticas que estão sendo executadas em outras cidades são soluções que o candidato também planeja utilizar". Ele citou como exemplo o caso de aplicativos que utilizam informações integradas na cidade de São Paulo. “ O que o outro faz, é mais barato e dá certo, tem que fazer imediatamente”, declarou.



Sobre as demandas e parceria da população nestes canais, Claudio Manoel chamou a atenção para a importância do olhar da população para a cidade. Segundo o humorista, incentivar o usuário e pagador de impostos vai exigir que a estrutura funcione e também redefinir o papel do poder público. “As pessoas têm que exercer este papel de cidadania”, declarou.



Segundo Fred, as pessoas também podem colaborar de forma voluntária. O candidato sugeriu que condomínios e associações podem ter iniciativas sem custo para a Prefeitura. Para Fred, são ações que dão o sentimento de propriedade para quem não está no governo e que aproximam todo mundo. “Verdade, transparência e descentralização são três pilares para mudar o Rio de Janeiro e o Brasil”, afirmou. Fred deu o exemplo de Medellín, onde os moradores estão envolvidos nas prioridades e ajudam o poder público. “Os países que descentralizaram foram os que mais prosperaram”.



Ao responder uma pergunta sobre a situação das atuais Vilas Olímpicas da Prefeitura, afirmou que a utilização e manutenção dos espaços devem ser decididas nas Regiões Administrativas com moradores e lideranças. Segundo o candidato, ao descentralizar, o sentido da cidadania passa a ser maior. De acordo com Fred é preciso se programar, se antecipar, prevenir e buscar eficiência no gasto.