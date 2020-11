Candidato à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, em Campo Grande Divulgação

Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PROS, Clarissa Garotinho, esteve, nesta sexta-feira, nas ruas do Centro de Campo Grande, Zona Oeste. Lá, Clarissa conversou com moradores e comerciantes locais sobre os principais problemas da região. Durante o corpo a corpo, que começou no terminal rodoviário do bairro, a candidata anunciou que vai priorizar educação, saúde e transporte em seu governo.



“A gente anda pelas ruas e vê que as pessoas estão tristes e desacreditadas com a política. O Eduardo Paes gastou todo o dinheiro da prefeitura fazendo Olimpíadas, e essas obras não melhoraram a vida de ninguém. O que a gente precisa fazer agora é mudar a prioridade. E, no meu governo, elas serão educação, saúde e transporte. Além disso, os ônibus sumiram das ruas do Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste. Mas dá para fazer diferente. Vamos olhar para as questões sociais daqui para a frente”, afirmou a candidata.



Na parte da tarde, Clarissa fez uma carreata pelo Conjunto Habitacional Guaporé, na Vila da Penha, onde também conversou com eleitores sobre suas propostas de governo. Em seguida, participou de uma reunião com correligionários e eleitores na Pavuna.