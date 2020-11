Por O Dia

A candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, garante que a fila do Sistema de Regulação de Vagas (SisReg) e a definição da ordem de atendimento não serão mais uma “caixa preta” em que as pessoas nunca sabem direito quando serão atendidas. Uma das primeiras ações de governo da Martha Rocha será dar transparência e rapidez ao Sisreg.

"Estou cansada de ser parada na rua para ouvir uma idosa dizer que está há um ano esperando um exame de eletrocardiograma, ouvir uma mãe que falta ao trabalho e não consegue médico para atender a seu filho, estou cansada de ouvir mulheres que esperam há um ano por uma mamografia. Nós temos que ter um cuidado especial com o sistema de regulação", afirmou Martha Rocha.

Publicidade

Em caminhada nesta sexta-feira por Ipanema, Martha Rocha e o vice, o produtor cultural Anderson Quack, conversaram com as pessoas nas ruas. Uma das queixas mais frequentes é a demora para ser atendido nas unidades de Saúde da cidade. Entre as propostas da Martha Rocha para o Rio, está a criação de um aplicativo, com painel interativo para acompanhamento por parte dos usuários, em tempo real, de agendamentos e tempo de espera por atendimento.



"O carioca vai poder saber exatamente qual o tempo que vai levar para a realização desse exame. Teremos o prontuário eletrônico para quando o paciente for ao médico, ele já conheça toda a sua vida clínica e atenda melhor", afirmou.

Publicidade

Segundo a candidata, para agilizar os atendimentos serão realizados mutirões de cirurgias de baixa complexidade para a fila andar mais rápida. "Não vai depender de pedido a assessor de ninguém, nem de prefeito, nem de ex-prefeito para poder fazer um exame, para poder fazer uma cirurgia", afirmou.

Martha também caminhou pela feira livre da Praça Nossa Senhora da Paz e ouviu reclamações de feirantes sobre a má gestão da atual prefeitura.

Publicidade

"Estes feirantes chegam ao local de trabalho por volta de 4h da manhã. Há um pedido antigo, desde a administração anterior, de se colocar um banheiro químico. Isso é a coisa mais fácil que existe, é só conjugar o momento da saída da feira com a operação da Comlurb. Por que o ex-prefeito e o atual não resolveram a questão do banheiro químico? As feiras livres no município precisam ser fortalecidas, porque geram emprego, geram renda", defendeu Martha Rocha.

Além disso, os feirantes também reclamaram da redução do horário de feira por parte do atual prefeito. "São demandas simples de resolver. É só mesmo falta de vontade política", criticou a delegada.

Publicidade

Por fim, Martha andou pelo Leblon e recebeu o carinho e o apoio de moradores e pessoas que passavam pelas ruas do bairro. “Esse carinho faz a gente ter ainda mais garra para trabalhar forte e chegar ao segundo turno para o carioca ter uma opção aos candidatos que já foram prefeitos e deixaram a cidade nessa atual situação de abandono”, disse Martha Rocha.