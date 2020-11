Eduardo Paes caminha pelas ruas de Padre Miguel com Romário e Bebeto Reprodução/Twitter

Por O Dia

Rio - Abrindo o último fim de semana antes das eleições, os candidatos à Prefeitura do Rio intensificaram discursos, atacaram oponentes e enfatizaram as promessas. Na última pesquisa Datafolha liderando entre os quatro mais bem colocados, Eduardo Paes (DEM) fez caminhada em Padre Miguel, Zona Oeste, com a presença dos ex-jogadores Romário e Bebeto. No Twitter, criticou a estratégia dos oponentes na reta final da campanha.

"Meus adversários decidiram apelar para seus padrinhos. A Benedita com o Lula, Crivella com Bolsonaro e a Martha Rocha com o Ciro. Graças a Deus que eu não preciso de padrinho. Não podemos deixar que nossa cidade seja plataforma de padrinho político candidato à presidência em 2022", escreveu Paes.

Segundo lugar nas pesquisas, o atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) não teve agenda para o fim de semana. Tecnicamente empatada com Crivella, Martha Rocha (PDT) caminhou por ruas de Bangu, Vila Kennedy e Marechal Hermes e defendeu a reformar emergencial de escolas da rede para implantar o conceito Cieps de ensino integral.

"Ainda no primeiro mês de governo, vamos iniciar o projeto 'Minha Escola de Cara Nova': um programa de reformas e melhoria da infraestrutura das escolas municipais com o objetivo de zerar a demanda por reformas emergenciais na rede e qualificar a infraestrutura das unidades escolares", frisa.

Em terceiro, a deputada Benedita da Silva (PT) fez carreta pela Zona Sul ao lado de Fernando Haddad e aproveitou a vitória de Joe Biden na presidência dos EUA para fazer apelo aos eleitores. "Gostaria que o Rio pudesse colocar na prefeitura uma mulher que defende a liberdade democrática contra o fascismo, racismo, intolerância religiosa, violência contra mulher", disse.

O candidato Luiz Lima (PSL), na quarta posição na pesquisa mais recente Datafolha, fez carreata de Rocha Miranda, na Zona Norte, até Copacabana na Zona Sul. Foram percorridos mais de 20 bairros da cidade. Durante o percurso, o deputado federal falou sobre alguns problemas da cidade.

"Passamos por 20 bairros do Rio e encontramos situações diferentes por toda cidade. Vi muitos problemas nas vias, desde a fiação exposta, ao péssimo asfalto. A mudança pode ser incentivada por Brasília, mas ela começa no município. Nossa proposta é padronizar a sinalização de todo o município", afirma.

EDUARDO PAES (DEM)

"Conforme as eleições se aproximam, as mentiras e as fake news contra mim se multiplicam, sobretudo na internet. Já me acusaram de tudo e nada se sustentou. É puro jogo político! Sigo andando por toda a cidade de cabeça erguida. Eu garanto a você: o Rio vai voltar a dar certo!"

MARTHA ROCHA (PDT)

"Nós vamos assumir em um momento de extrema dificuldade para os alunos da rede pública, que terão praticamente perdido um ano de aula, agravando ainda mais a proporção de oportunidades entre os jovens oriundos da rede privada e da rede pública."





BENEDITA DA SILVA (PT)

"Antes de liberar as aulas, o prefeito Marcelo Crivella deveria vir a público dizer quais são as medidas de segurança que serão implantadas para essa retomada. A segurança de alunos, professores e funcionários deveria estar em primeiro lugar"

LUIZ LIMA (PSL)

"Temos muitas pessoas nas ruas, com dependência química, morando embaixo dos viadutos, muito lixo nos bairros e um grave déficit habitacional. Vamos realizar um grande censo sobre essa população e incluir todos os moradores em situação de rua no Cadastro Único municipal."