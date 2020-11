Prefeito de Mesquita, e candidato à reeleição Jorge Miranda (PL) Luciano Belford

Por O Dia

Publicado 08/11/2020 11:31 | Atualizado 08/11/2020 13:32

Faltando uma semana para as eleições municipais de 2020, Jorge Miranda, candidato à reeleição pelo Partido Liberal, é o favorito no município de Mesquita. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa Social (IBPS) apontou que Jorge tem 59% das intenções de voto, seguido da candidata do PSD Cris Gêmeas, com 16% e da Doutora Thay, candidata pelo PSDB, que tem 4% das intenções de voto. O levantamento foi feito no dia 5 de novembro e levou em consideração a opinião de 606 moradores maiores de 16 anos.

A pesquisa também estimou a intenção de voto para outros três candidatos, são eles: Vandinho da Gráfica, do PDT, com 3% das intenções de voto; Antônio Dos Santos, do PC do B, com 1% e Jorge Bernades, do REDE, com 0%. Apesar de faltarem poucos dias para a votação, 9% dos entrevistados ainda estão indeciso e outros 7% pretendem votar branco ou nulo.

A mesma dupla que lidera as intenções de voto lidera o índice de rejeição. Em primeiro lugar, na lista de candidatos que os eleitores não escolheriam de jeito nenhum, está Cris Gêmeas, com 23%, seguida do candidato à reeleição, Jorge Miranda, com 15%.

O levantamento do IBPS questionou, ainda, sobre a avaliação do desempenho da prefeitura, visto que o favorito para levar as eleições municipais deste ano é o atual prefeito. Dos 606 entrevistados, 45% consideram a atuação da Prefeitura de Mesquista ótima ou boa; 32% acham que é regular; 21% consideram ruim ou péssimo e 2% dos entrevistados não responderam.