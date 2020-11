O prefeito em campanha pela reeleição em Nova Iguaçu Divulgação

Uma nova pesquisa do Ibope Inteligência apontou o atual prefeito de Nova Iguaçu Rogerio Lisboa, do Partido Progressista, como favorito para vencer as eleições municipais deste ano. Rogerio é candidato à reeleição e tem 63% das intenções de voto, o que poderia garantir a vitória no primeiro turno. De acordo com os dados do levantamento, em segundo lugar na disputa está o candidato Max Lemos, do PSDB, com 11% das intenções de voto e na terceira posição aparece o Delegado Carlos Augusto, do PSD, com 8%. A pesquisa ouviu 602 eleitores da região entre os dias 3 e 5 de novembro.



Os outros candidatos à Prefeitura de Nova Iguaçu também foram mencionados pela pesquisa. Em quarto lugar está o candidato Marcelo Lajes, do PRTB, com 6% das intenções de voto, em seguida aparece Rosangela Gomes, do Republicanos, com 4%; Luiz Novaes, do PSB, com 3% e Professora Leci, do PSOL, com 2%. Os candidatos Berriel, do PT, Robson Paz, do REDE e Dr. Letinho, do PSC, tem 1% das intenções cada. Os votos nulos e brancos representam 15% das intenções e 6% dos entrevistados ainda estão indecisos.



A dupla de candidatos que lidera as intenções de voto também lidera a lista de rejeição, ou seja, candidatos nos quais os eleitores não votariam de jeito nenhum. Em primeiro lugar no levantamento, está o candidato Max Lemos, do PSDB, com 24% do índice de rejeição, seguido do prefeito Rogério Lisboa, do PP, que tem 22%.

A pesquisa do Ibope Inteligência também abordou a avaliação da administração atual, referente ao trabalho do atual prefeito, que também é o candidato favorito para vencer as eleições deste ano. Dos 602 entrevistados, 39% consideram a atuação de Rogerio ótima ou boa; 39% acham regular; 19% consideram ruim ou péssima e 4% não sabem avaliar.