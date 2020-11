A versão fake do Jornal O Dia que circulou hoje em Nilópolis Reprodução

Por O Dia

A população de Nilópolis, na Baixada Fluminense, acordou hoje com uma surpresa que já não é

novidade nessas eleições: a mentira. Circula nas redes sociais Uma versão da capa do Jornal O

Dia, com um dos candidatos à prefeitura liderando pesquisas. O Jornal O Dia esclarece que

trata-se de uma versão fake, uma montagem com clara intenção de influenciar o voto do eleitor.



Não é necessário muito esforço para perceber que se trata de uma montagem, a começar pela linha

que traz a data, número da edição e preço que, na versão fake está centralizada, ao contrário da

ediçãop original, que é alinhada à esquerda. Outro detalhe que chama a atenção é o erro de

concordância verbal na 'manchete' e outros erros grosseiros de português no texto.



O Departamento Jurídico do jornal foi acionado e está trabalhando para tomar as medidas

necessárias contra os autores da farsa, que poderão responder criminalmente.