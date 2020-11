A candidata Lívia de Chiquinho (PP) aparece liderando as pesquisas com 47% das intenções de voto em Araruama Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 12:47 | Atualizado 11/11/2020 16:04

Rio - O Ágora realizou uma pesquisa de intenção de voto entre os dias 6 e 7 de novembro em Araruama. A margem de erro máxima estimada é de 4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%. O documento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral do RJ sob o protocolo NºRJ-01708/2020.

Considerando somente os votos válidos a candidata Lívia de Chiquinho (PP) aparece liderando as pesquisas com 65% das intenções de voto, seguida por André Mônica (PL) com 22,7%. Rodrigo Meira (Solidariedade) aparece com 6,7% e Herika da Virtuosa (PSL) com 3,7%. Jorge Resende (PDT) com 1,2% e Norberto (PV) com 0,7%.

Na pesquisa estimulada, mas considerando nulos e brancos, a candidata Lívia de Chiquinho (PP) aparece liderando com 47% das intenções de voto seguida por André Mônica (PL) com 13%. Herika da Virtuosa (PSL) aparece com 2% e Rodrigo Meira (Solidariedade) com 1%. Os demais candidatos aparecem com pontuação menor que 1%. Os eleitores que demonstram intenção de votar nulo ou em branco somam 12% e os indecisos são 24%.





Foram feitas 537 entrevistas. A pesquisa compreende todo o território do município de Araruama.