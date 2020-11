LIVE COM CANDIDATOS Ã. PREFEITURA DO RIO. .Candidato: Fred Luz do partido NOVO. Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 16:20

O candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, foi diagnosticado, nesta quarta-feira, com a Covid-19. Em função disso, o ex-dirigente do Flamengo precisou cancelar as suas agendas presenciais até o final da campanha eleitoral.

De acordo com sua assessoria, Fred está em casa, passa bem, e continuará participando dos eventos virtuais programados.