O candidato à Prefeitura do Rio pelo DEM, Eduardo Paes, assegurou que, logo em seus primeiros 100 dias de governo, vai ser capaz de iniciar a recuperação das estações de BRT. A promessa foi feita durante visita à estação Praça do Bandolim, em Curicica, atualmente desativada.

O ex-prefeito do Rio ressaltou que uma série de medidas serão tomadas e fazem parte do plano “BRT com Dignidade”, que prevê a destinação de veículos exclusivos para mulheres, além da presença de agentes da Guarda Municipal em todas as estações.

"Uma das coisas mais absurdas da atual administração é o BRT. Várias estações estão desativadas, e aquelas que ainda estão ativadas estão abandonadas. A nossa proposta é recuperar nos primeiros 100 dias as estações de BRT, colocar a Guarda Municipal em todas as estações e implantar o BRT Rosa para que as mulheres possam ter uma viagem com mais tranquilidade. A recuperação dos BRTs vai ser uma prioridade para que eles possam servir à população", assegurou Paes.

Segundo o candidato do DEM, o plano “BRT com Dignidade” ainda prevê que o sistema voltará a ter um funcionamento adequado, com segurança e frota bem conservada, veículos com ar-condicionado e o fim das longas esperas nas estações. Além disso, Paes garante que câmeras serão implantadas em todas as estações para ajudar na identificação de vândalos e bandidos.

"O BRT funcionou muito bem até 2016. Quem utilizava o BRT tinha conforto e qualidade. Foi uma melhoria incrível, principalmente, para a população da Zona Oeste. Hoje, todos os BRTs estão abandonados. Não dá para ficar culpando só a população por isso. Vou fazer com que a concessionária cumpra o contrato", afirmou o candidato.