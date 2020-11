Marcelo Crivella aparece em vídeo sem máscara em aglomeração reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 18:03 | Atualizado 11/11/2020 19:02

O prefeito do Rio e candidato à reeleição Marcelo Crivella (Republicanos) postou, ontem à tarde, em seu perfil no facebook, um vídeo no qual aparece em meio a uma multidão de simpatizantes, desobedecendo as regras de distanciamento e sem máscara de proteção. Nas imagens, dezenas de pessoas cercam Crivella cantando uma música que cita o prefeito como destaque no combate à pandemia da Covid-19.

A doença havia infectado 123.281 pessoas e deixado , das quais 12.312 morreram no município do Rio, segundo boletim da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, divulgado na última terça-feira (10). A cidade ocupa o 1º lugar no ranking dos municípios com mais mortes no estado.



Na caminhada, que aparentemente aconteceu no Jacarezinho, na Zona Norte do Rio, Crivella aparece dançando passinhos de funk e pulando no meio da aglomeração.

Procurada por e-mail, a assessoria de Marcelo Crivella respondeu que "foi um momento de descontração, e o candidato se distraiu quanto ao uso da máscara (pode-se observar que ela caiu e ficou pendurada). Crivella reconhecidamente sempre a recomenda para a proteção de todos", diz a nota