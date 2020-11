Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, em campanha na Tijuca Samuel Barcellos

Em caminhada no Largo da Segunda-Feira, na Tijuca, a candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, afirmou, na tarde desta quarta-feira, que vai investir em Educação para combater a desigualdade social.

De acordo com a delegada, esse será um dos pilares do desenvolvimento sustentável da cidade na gestão Martha Rocha. A candidata propôs o “Pacto Carioca Pela Educação”, que terá um conjunto de projetos e ações e uma estrutura de gestão própria, coordenada pelo gabinete da própria prefeita em sintonia com a pasta educacional. “Educação é, para nós, um compromisso de vida e, sem dúvida nenhuma, é o melhor caminho para o Rio”, garantiu.

Um dos principais eixos da candidatura de Martha Rocha é a Educação e a retomada do conceito de CIEPs. Segundo a candidata, haverá na sua gestão a oferta de ensino em tempo integral de qualidade nas unidades. O objetivo, segundo a delegada, é tornar a escola um espaço de integração com o esporte e a cultura. Martha também destacou que o CIEP deve ser um espaço de acolhimento, por isso, ela afirmou que será necessário oferecer uma estrutura que permita o acompanhamento médico e odontológico das alunas e alunos dentro das escolas.

“Ainda mais em tempo de pandemia, é fundamental que a escola também incorpore o cuidado com a saúde de nossas crianças”, explicou a candidata que ainda relatou a possibilidade de realizar parcerias com a iniciativa privada para fortalecer esse projeto. Nos CIEPs originais, idealizados por Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, havia atendimento médico e odontológico".

Martha Rocha também observou que o Governo do Brizola deixou um legado de 99 CIEPs na cidade, mas, segundo ela, houve o abandono dessa política pública por parte dos últimos prefeitos, e muitas dessas escolas estão em condições precárias. Dessa forma, Martha Rocha afirmou que vai realizar um mutirão de reestruturação, para que os CIEPs sejam um ambiente físico adequado para um ensino de qualidade. “Já fizemos um levantamento da situação dessas unidades e vamos realizar as reformas necessárias”, afirmou.

A candidata, que ainda caminhou nesta quarta-feira pela Central do Brasil e pela Avenida Nossa Senhora de Copacabana, concluiu dizendo que o acompanhamento de cada aluno por parte dos professores vai estar associado ao monitoramento de cada escola pelos gestores municipais da educação. Segundo a delegada, a intenção é promover a melhoria dos níveis de aprendizado e do rendimento escolar em cada unidade. Outra proposta inserida no plano de governo de Martha Rocha é estabelecer a Escola Criativa, que incorpore um programa pedagógico que estimule a inovação e criatividade, com o uso da tecnologia aliada ao desenvolvimento de habilidades dos estudantes.