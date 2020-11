Eduardo Paes, Marcelo Crivella, Martha Rocha e Benedita da Silva Foto: Ricardo Cassiano / Agência O Dia - Marcos de Paula / Prefeitura do Rio - Érika de Castro / Divulgação / Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 19:44

Pesquisa de intenção de votos divulgada nesta quarta-feira (11) pelo Datafolha mostra o candidato do DEM e ex-prefeito Eduardo Paes liderando a corrida à prefeitura do Rio. Na amostragem, Paes aparece com 34% das intenções de voto, seguido pelo atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), com 14%. A candidata Martha Rocha (PDT) vem logo atrás, com 11%, e Benedita da Silva (PT) aparece com 8%.



A pesquisa mostra crescimento de Paes, em relação à pesquisa anterior, divulgada no dia 5 de novembro, quando o ex-prefeito aparecia com 31%. Já Crivella e Martha tiveram queda. O atual prefeito caiu um ponto percentual e Martha, dois pontos. na pesquisa anterior, o atual prefeito aparecia com 15% e Martha, com 13%. Já Benedita se manteve com os mesmos 8%.

O candidato Luiz Lima (PSL) aparece com 5%; e Renata Souza (PSOL), com 4%. Bandeira de Mello (Rede) e Paulo Messina (MDB) têm 2%. Clarissa Garotinho (Pros), Fred Luz (Novo) e Glória Heloiza (PSC) aparecem com 1%. Cyro Garcia (PSTU), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) tiveram menos de 1%. Nenhum/branco/nulo somam 14% e Não sabe/Não respondeu, 3%.



Em uma simulação de segundo turno, a pesquisa traz os seguintes números:

Eduardo Paes 58% x 22% Crivella (branco/nulo: 20%; não sabe: 1%)

Eduardo Paes 46% x 35% Martha Rocha (branco/nulo: 17%; não sabe: 1%)

Eduardo Paes 50% x 27% Benedita da Silva (branco/nulo: 22%; não sabe: 1%)



A pesquisa foi realizada nos dias 9 e 10 de novembro e ouviu 1.148 eleitores da cidade do Rio de Janeiro com idades acima de 16 anos. A margem de erro é de 3% para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RJ-02768/2020.