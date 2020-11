Marcelo Crivella Reprodução/Facebook

Publicado 12/11/2020 12:48

Rio - A Justiça Eleitoral, através da 4ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, decidiu nesta quarta-feira (10) suspender uma propaganda eleitoral do prefeito e candidato à reeleição pelo Republicanos Marcelo Crivella por irregularidade. De acordo com a decisão, a campanha é irregular por conta da participação do presidente Jair Bolsonaro em proporção maior do que a permitida pela legislação.

Outra irregularidade apontada pela Justiça Eleitoral é a falta de identificação do candidato à prefeitura do Rio durante a veiculação da propaganda no rádio e na televisão.



A propaganda de Crivella tem um minuto de duração, e a fala do presidente Jair Bolsonaro tem cerca de 40 segundos, excedendo a parcela de 25% de limite máximo para participação de um apoiador no programa eleitoral, de acordo com a lei.



A candidata Martha Rocha (PDT), foi a autora da Notícia de Irregularidade em Propaganda (NIP) contra a campanha do atual prefeito. A deputada estadual que tenta ser prefeita do Rio entrou com um pedido de liminar para a suspensão imediata.



Segundo a juíza Luciana Mocco, Crivella não poderá veicular a propaganda no horário eleitoral gratuito ou em qualquer outro meio de comunicação.