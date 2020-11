Leo Vieira, candidato em São João de Meriti Divulgação

Publicado 12/11/2020 15:50 | Atualizado 12/11/2020 17:19

São João de Meriti - Pesquisa do Instituto Izi Data LM Fagundes em São João de Meriti, registrada pelo TRE com o número 03380/2020, mostra, na cateogoria estimulada, Dr. João com 21,8%, seguido por Léo Vieira, com 16,5%, e, em terceiro, Professor Joziel, com 11,8%. Na simulação de segundo turno, Léo Vieira é o que derrota o atual prefeito e candidato à reeleição, Dr. João, com maior margem. Em uma simulação entre os dois, Léo Vieira aparece com 41%, contra 35% de Dr. João. O prefeito tem a maior rejeição entre todos os candidatos a prefeito de São João de Meriti: 44,3% (seguido bem de longe de Charlles Batista, com 12%) Na simulção de segundo turno, Dr. João perderia para outro candidato, Professor Joziel, mas por uma margem menor. Na comparação, Professor Joziel teria 38,5% e Dr João, 35%. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.



De volta à pesquisa estimulada, os outros candidatos na disputa têm os seguinda índice de intenções de voto: Charlles Batista (9,3%), Giovani Ratinho (3,8%), Titinho (3,3%), Paulinho do Sindicato (1,5%) e Vinícius Baião (1%).