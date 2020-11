Candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo, Fred Luz, em live Divulgação

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 17:43 | Atualizado 12/11/2020 17:45

Na última live da série Programa Fred Luz, realizada nesta quinta-feira, o candidato à Prefeitura do Rio pelo Novo falou de quatro prioridades de seu programa de governo: saúde, educação, geração de empregos e segurança.



Saúde



O candidato afirmou que a corrupção é a maior doença da saúde hoje no Rio e que a solução para os problemas do setor virá com gestão, tecnologia e tolerância zero com a corrupção. “Precisamos ter um olhar para a atenção primária. Cada R$ 1 real investido na prevenção representa a economia de R$ 5 no tratamento das doenças crônicas. É um benefício para o paciente e para a rede municipal, que, assim, terá mais recursos para investir”, explicou Fred Luz, lembrando que o orçamento anual da saúde é de R$ 5,5 bilhões, e que não são necessários mais recursos nem grandes obras. “Com o uso da tecnologia e da gestão, podemos mapear as demandas e dimensionar as equipes, quadruplicando a capacidade de atendimento”.



Educação



A proposta prioritária de Fred Luz para melhorar a educação na rede municipal é garantir que todas as crianças estejam alfabetizadas ao final do primeiro ano do Ensino Fundamental, que aprendam a cada ano sem que sejam reprovadas (sem aprovação automática), e que, ao final de quatro anos do mandato, o Rio seja um dos melhores do Brasil. "Infelizmente hoje, ao final do 3º ano, 50% das crianças são analfabetas funcionais, isto é, são incapazes de compreender o que leem e, ao final do 9º ano, 81% não têm o conhecimento adequado”, explicou.



O candidato adiantou que pretende copiar e aplicar as práticas de cidades que já estão dando certo, como no Ceará, Pernambuco, Piauí e Espírito Santo. “Faremos avaliações de dois em dois meses para identificar a necessidade de reforço escolar e aplicar este reforço imediatamente. Esta prática permite também identificar necessidades de apoio e capacitação para professores e diretores das escolas. Também vamos estabelecer uma rotina de relacionamento com os pais e responsáveis pelos alunos para reduzir a evasão escolar e criar ambiente de colaboração para o aprendizado de seus filhos”.



Segurança



Pela proposta de Fred Luz, tudo começa pela integração do comando e da inteligência envolvendo as ações do Governo Federal (Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Forças Armadas), do Governo do Estado (polícias Civil e Militar), da Prefeitura (Guarda Municipal), e todas as iniciativas relacionadas ao ordenamento público. Definidos os papeis de cada órgão, o prefeito deve se considerar responsável pela segurança na cidade e deve ser o protagonista deste plano, para que a sensação de segurança, que é fundamental para todos os cariocas, aconteça. “A violência afeta a qualidade de vida dos cariocas e dos visitantes da cidade. Afeta a atividade econômica, o turismo, a realização de eventos, a atração de empresas para gerar empregos”, disse ele.



Desenvolvimento Econômico



Para garantir ambiente de crescimento econômico, o Rio de Janeiro precisa sair do ciclo vicioso de gastar mais do que arrecada. “E o que se faz hoje para ter o equilíbrio fiscal? Aumenta imposto, aumenta exigência, aumenta a regulamentação. O que acontece no momento seguinte? As empresas e os empreendedores fogem do Rio de janeiro. Isso causa desemprego, a receita cai, não diminuindo a despesa, aumenta o imposto, aumenta a regulamentação e aumenta a complicação. Este é o ciclo vicioso, que vem ano a ano destruindo a cidade do Rio de Janeiro”, critica o candidato.



Ele defende inverter este movimento para um ciclo virtuoso: facilitar, descomplicar, diminuir impostos. “Isso atrai empresas, investimentos, e gera mais atividade econômica. Segurando as despesas, sobram recursos para um serviço público de qualidade. Diminuindo impostos (pelo menos não aumentando a alíquota), diminui a complicação e são gerados mais empregos e mais oportunidades de negócios. E aí o Rio de janeiro vai prosperando, saindo deste ciclo de decadência e de destruição da cidade”, concluiu.