Problema aconteceu a três dias dias das eleições José Cruz/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 18:35

Os eleitores que precisam consultar informações sobre candidatos ou até mesmo a situação do título ou do local de votação tiveram dificuldades para acessar o site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta quinta-feira. O órgão confirmou a instabilidade do sistema a três dias das eleições.

Em nota, o TSE alegou que problemas em um equipamento do datacenter foram a causa e que a equipe de tecnologia do órgão "está em contato com o fabricante e concentrada na solução do problema".

Publicidade

O @TSEjusbr informa que os sistemas e site do Tribunal registraram instabilidade nesta quinta-feira (12/11) por conta de problemas em um equipamento do datacenter. A equipe de Tecnologia da Informação está em contato com o fabricante e concentrada na solução do problema. — TSE (@TSEjusbr) November 12, 2020

Pelas redes sociais, usuários reclamaram da dificuldade em navegar pelo site, em especial para cadastrar o e-título:

Publicidade

fora do ar...tentando instalar meu e-titulo e não consigo. — Flavio Tonello Tavares (@fttr) November 12, 2020

Publicidade

ei gente alguém tá tendo problema pra entrar no e-titulo? já tentei mil vezes — barb (@unicorninco) November 12, 2020

Vale lembrar que, na última semana, o sistema do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sofreu um ataque hacker que afetou a rede no Distrito Federal. Entretanto, o STE não relacionou os dois casos.