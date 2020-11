Eduardo Paes lidera as intenções de votos, segundo pesquisas Datafolha e Ibope Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 12/11/2020 19:16

Nesta quinta-feira, o candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Paes (DEM) participou de eventos de campanha na Zona Norte e na Zona Oeste, sem entrevistas à imprensa. Mas em suas redes sociais, o ex-prefeito gravou um vídeo em que diz que não pretende contar com o apoio de outro político caso vá para o segundo turno.

"Quero dizer para vocês que vou fazer igualzinho ao que fiz no primeiro turno. Não preciso de padrinho político, quero o apoio do povo do Rio", afirmou.



O vídeo gravado é uma resposta a informações que têm circulado em alguns meios políticos que o presidente Jair Bolsonaro estaria disposto a apoiar Eduardo Paes num segundo turno, caso o adversário não seja Marcelo Crivella (Republicanos).



Nas últimas duas semanas, o atual prefeito tem investido bastante no apoio de Bolsonaro para tentar alavancar a sua candidatura. Além de um vídeo ao lado do presidente, gravado para a campanha, a propaganda eleitoral gratuita investiu em colar a imagem de Crivella à de Bolsonaro.



Na live em que declarou apoio a Crivella, Bolsonaro chegou a elogiar Eduardo Paes de "bom administrador", sem citar seu nome. E o candidato do DEM comemorou a declaração no dia seguinte, em uma reunião com moradores de um condomínio na Zona Sul do Rio.

Além de Crivella, Benedita da Silva (PT) também investiu seu tempo na TV com declarações de apoio do ex-presidente Lula.