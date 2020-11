Helder, candidato a prefeito em Japeri Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:51 | Atualizado 13/11/2020 12:11

Japreri - O ICEBS Pesquisas registrou no TSE, sob o número RJ-00363/2020 pesquisa de intenções de votos nas eleições na cidade de Japeri A pesquisa foi realizada no 10 de novembro, com 1.052 entrevistados. A margem de erro é de 3%.



No levamento estimulado (quando os nomes de todos os candidatos são citados), Helder aparece em primeiro lugar com 32%. Em seguida, aparecem a Dr. Fernanda Ontiveros, com 27%, Cezar Melo, com 17%, Timor, com 6%, Carlos Moares, 3%, Fabio Guandu, 1%, Poroca, 1%, Jonas Aguiar da Cruz, 1%, Bruno Silva, 1%, nulos/brancos, 2%, e não sabe ou não quis responder, 9%.

Perguntados em quem você não votaria em Japeri, os entrevistados apontaram como o nome mais citado foi o de Timor, com 28%, seguido por Cezar Melo, 16%, Carlos Moraes, 9%, Helder, 9%, Poroca, 5%, Bruno Silva 5%, Jonar Aguiar da Cruz, 4%, Dr. Fernanda Ontiveros, 3%, Fabio Guandu, 2%, brancos/nulos, 3%, não souberam responder 12%.