Joa, candidato a prefeito em Três Rios Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:33 | Atualizado 13/11/2020 12:38



Três Rios/RJ – O Instituto Izidata LM Fagundes registrou junto ao TRE-RJ sob o número RJ-09757/2020, pesquisa de opinião de intenção de voto. A pesquisa foi realizada no dia 10 de novembro e contou com a participação de 600 pessoas. A margem de erro da pesquisa é de 4,0 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança dela é de 95%.



No levantamento, o candidato Joa (PL) aparece com 41,3% na intenção de voto, seguido por Josimar Salles (PSC), atual prefeito de Três Rios, com 18%. Fabiano Oliveira (PSL - 10,2%), Luiz Alberto (DEM - 7,2%), Jorge Almeida (DC - 2,2%), Alexandre Mauro (PSOL) e Jorge Ribeiro (PSD - ambos com 0,8%) aparecem na sequência.



10,8% dos entrevistados não sabem quem escolher ou não quiseram responder enquanto outros 8,7% afirmaram votar em branco, nulo ou em nenhum dos concorrentes à prefeitura.



Já em relação à rejeição, quem encabeça a lista é Josimar Salles, com 41,3%. Em segundo lugar está Fabiano Oliveira (22,7%), seguido de Joa (9%) e Luiz Alberto (7,2%). Alexandre Mauro (5,8%), Jorge Ribeiro (5,3%) e Jorge Almeida (4,2%) também foram citados.