Por O Dia

Publicado 13/11/2020 12:40 | Atualizado 13/11/2020 12:41





Levantamento realizado pela Izidata LM Fagundes, contratado pela própria empresa, mostra um cenário indefinido na disputa pela Prefeitura de Engenheiro Paulo de Frontin.



Na pergunta de intenção de voto estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos eleitores, o atual Prefeito Jauldo Neto (PSC), aparece em primeiro lugar, com 40,5% das intenções de voto, seguido por Maneko Artemenko (PSDB) com 34,0%. Alex Papa (PT) aparece na terceira posição com 5,3% e Marcelo Barbosa (AVANTE) com 0,5%. Brancos, nenhum e nulo somaram 3,8% e não souberam ou não responderam 16,0%. Considerando-se a margem de erro de 5 pontos percentuais para mais ou para menos, os candidatos Jauldo Neto e Maneko Artemenko estão tecnicamente empatados.



Foram entrevistados 400 eleitores de Engenheiro Paulo de Frontin, entre os dias 8 e 10 de novembro de 2020. O levantamento tem margem de erro de 5 pontos percentuais, para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada junto Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob a identificação RJ-05750/2020.