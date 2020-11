Urna eletrônica tem sido alvo de fake news nos últimos anos Divulgação / TSE

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 13:19

Uma pesquisa inédita, realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), identificou que notícias falsas relacionadas a possíveis fraudes em urnas eletrônicas são as mais compartilhadas no Facebook e no YouTube. O levantamento foi realizado entre 2014 e 2020.

Foram analisados mais de três mil conteúdos relacionados a eleição, sendo que 337.204 publicações questionavam as eleições brasileiras. Desse total, 335.169 foram publicadas no Facebook e tiveram mais de 16 milhões de interações. No YouTube foram 2.035 postagens com quase 24 milhões de visualizações.



Com base nos dados levantados, a pesquisa “Desinformação On-line e Eleições no Brasil: A circulação de links sobre desconfiança no sistema eleitoral brasileiro no Facebook e no YouTube (2014-2020)” conclui que o tema com maior engajamento foi o funcionamento e o questionamento sobre possíveis fraudes nas urnas eletrônicas.



A prática é constante desde 2014, mas tem aumento expressivo nos anos com eleição. Além disso, foi identificado que houve aumento nos convites para grupos e páginas do Facebook através do WhatsApp, tanto em 2018 quanto em 2020.

Por fim, a pesquisa da FGV identificou que 97,2% das mais de 11 milhões de mensagens enviadas em 868 grupos públicos foram transmitidas por números de telefones nacionais. Entre janeiro de 2019 a outubro de 2020, houve engajamento de 9.263 pessoas.