O candidato Alfredão (à direita) Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 09:28 | Atualizado 14/11/2020 10:01

Itaperuna - O Instituto Personel realizou uma pesquisa de intenção de votos para a eleição de prefeito de Itaperuna, registrada na Justiça Eleitoral com o número 0601653-23.2000. A pesquisa foi realizada nos dias 5 e 6 de novembro, com margem de erro de 4,4 pontos. O instituto ouviu 600 pessoas.

Considerando apenas os votos válidos (o que exclui brancos e nulos), o candidato Alfredão tem 52,02% das intenções de votos, vindo a seguir Dr. Vinícius, com 35,15%, Kadu, com 7,60%, Rogério Garcia, com 1,66%, Jeane, com 1,43%, Coronel Boechat, com 0,95%, Rogerinho, com 0,71%, Saulo Azevedo, com 0,24% e Eugenio, com 0,24%.

A pesquisa foi encomendada pela Rádio Avahy FM.