Publicado 14/11/2020 12:32 | Atualizado 14/11/2020 15:37

RIO DE JANEIRO -Seguindo a ampla cobertura das eleições, neste domingo, 15, a partir das 21h, o jornal O DIA realiza uma transmissão ao vivo no Facebook e no Youtube para repercutir os resultados das disputas municipais de 2020 no estado do Rio.



O programa especial terá como convidados os cientistas políticos Mayra Goulart, professora da UFRJ e coordenadora do Laboratório de Partidos Eleições e Política Comparada; e Paulo Baía, professor do Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da UFRJ.



O comando ficará por conta da equipe de Redes Sociais do jornal, com participação de repórteres de O DIA espalhados em diferentes cidades do estado. O público também poderá enviar perguntas e comentários através dos seguintes endereços: facebook.com/odiajornal ou youtube.com/tvodia. Participe!