Rio tem quase mil candidaturas sob ação da Justiça Eleitoral Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 14:29 | Atualizado 14/11/2020 14:40

Rio - Um dia antes dos eleitores exercerem o direito do voto, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ) divulgou que quase mil candidaturas para prefeito e vereador, no estado do Rio, estão com problemas na Justiça Eleitoral. Caso sejam eleitos, esses políticos só assumem o cargo depois de serem julgados.

A Justiça Eleitoral analisa 932 casos, todos com registro sub-judice. Ao todo, São 25 mil candidaturas deferidas no estado do Rio. Esse número de registro na justiça representa um total de 4% dos candidatos.

No Rio, cerca de mil candidaturas estão com problemas na Justiça Eleitoral. São candidatos a prefeito e vereador que vão aparecer nas urnas, mas que o voto só poderá ser validado depois de uma decisão da Justiça.



Desse total de 932 casos ainda sub-judice, 845 tiveram o registro de candidatura indeferido pela Justiça. Todos entraram com recurso e aguardam a analise do TRE-RJ.

Outros 57 candidatos tiveram o registro deferido, no entanto ainda aguardam por decisão da justiça, já que o Ministério Público Eleitoral entrou com algum recurso.