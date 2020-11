Candidata à Prefeitura do Rio pelo PDT, Martha Rocha, na Zona Oeste Samuel Barcellos

Por Felipe Gavinho*

Publicado 14/11/2020 18:24

Rio - Após 49 dias de campanha, chegou ao fim, neste sábado, o prazo de propagandas eleitorais nas ruas, com alto-falantes ou amplificadores de som, e a distribuição de material gráfico. O primeiro turno das eleições municipais acontece neste domingo, de 7h às 17h. Neste ano, as três primeiras horas (de 7h às 10h) serão preferenciais aos idosos acima de 60 anos — a medida foi anunciada pelo TSE para reduzir o risco de infecção pela covid-19 a este grupo de risco. Nesse cenário, dez dos 14 candidatos à prefeitura do Rio fizeram seus último dia de campanha na cidade do Rio.



fotogaleria

Publicidade

Confira como foi o último dia de atividades dos candidatos antes das eleições do 1º turno:

Eduardo Paes (DEM):

Publicidade

No dia do seu aniversário, Eduardo Paes (DEM) caminhou em Guaratiba, Zona Oeste, e celebrou com eleitores o seu último dia de campanha do primeiro turno das Eleições 2020. Lá, o ex-prefeito afirmou estar tranquilo e pediu que a população reflita na hora de votar. “A decisão que a gente tomar domingo vai valer para os próximos quatros anos. E quando a gente erra, depois fica difícil reclamar”.

Benedita da Silva (PT):



A candidata à Prefeitura do Rio pelo PT, Benedita da Silva, percorreu, neste sábado, bairros das zonas Norte e Oeste. Durante a carreata, a candidata disse acreditar que estará no segundo turno por ter feito a campanha com mais foco na geração de emprego e na inclusão das mulheres, da juventude e das pessoas negras. “Quem vai me colocar no segundo turno são as favelas e as pessoas que querem ver a cidade do Rio de Janeiro unida, que querem combater essa desigualdade. Nossa campanha tem sido muito ampla, com foco, determinação e, por isso, acreditamos que chegaremos no segundo turno", afirmou.



Martha Rocha (PDT):

Publicidade

Durante carreata neste sábado pela Zona Norte, acompanhada de seu vice, o produtor cultural Anderson Quack, Martha Rocha fez um balanço sobre a campanha e comentou sobre experiência de conversar diretamente com os eleitores sobre os problemas da cidade e o que esperam de quem for comandar a prefeitura carioca. “Nós fizemos a campanha que idealizamos, uma campanha de caminhar na rua, apresentar nossas propostas e ouvir as angústias da população. Nós fizemos aquilo que nós nos propusemos que foi fazer uma campanha de propostas, sem baixaria, uma campanha de respeito ao carioca, apresentando aquilo que pretendemos realizar”.

Marcelo Crivella (Republicanos):



O candidato à reeleição a prefeito do Rio, Marcelo Crivella, esteve, na manhã deste sábado, em Bonsucesso, onde iniciou carreata pela Zona Norte da cidade. Durante o último dia de campanha, Crivella que é o candidato que melhor conhece a cidade do Rio. “Não há candidato, nem Eduardo Paes e nem Martha Rocha, que conheça a cidade tão bem quanto eu conheço, na crise, na dificuldade, na luta. Qual é o candidato a prefeito que passou pelo que eu passei? Que teve que pagar as contas que paguei? Não teve". O prefeito finalizou dizendo que, caso seja reeleito, irá investir no Rio.

Publicidade

Luiz Lima (PSL):

O candidato do PSL à Prefeitura do Rio de Janeiro, o deputado federal Luiz Lima encerrou no início da tarde deste sábado a campanha eleitoral, em uma carreata do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste da cidade, até o Leme, na Zona Sul. Ele aproveitou para fazer um balanço dos 45 dias de campanha. "Minha candidatura se apresentou contra tudo que foi feito nos últimos anos na prefeitura. Meu governo não terá o toma lá, dá cá. Vai priorizar as pessoas que querem realmente trabalhar para cidade, fazendo política de estado e não partidária”.



Eduardo Bandeira de Mello (Rede):



O candidato à Prefeitura do Rio pela Rede, Eduardo Bandeira de Mello, encerrou sua campanha com uma carreata em Irajá. Acompanhado de sua vice, Andrea Gouvêa Vieira, Bandeira fez um balanço de sua campanha, e afirmou que foram oferecidas sugestões para resolver problemas da cidade. “Fizemos uma campanha propositiva, mostramos nossas propostas. Com todas as dificuldades impostas pela pandemia e pela ausência da TV e do rádio, conseguimos passar nosso recado”.



Fred Luz (Novo):



Impedido de fazer agendas na rua por ter testado positivo para a Covid-19, o candidato a prefeito pelo Novo, Fred Luz, promoveu, neste sábado, um encontro virtual com a candidata a vice, Giselle Gomes, e candidatos a vereador pelo partido para agradecer a dedicação de toda a equipe durante a campanha no primeiro turno. “Nosso propósito é lindo: defender a eleição de pessoas competentes, comprometidas em fazer um trabalho sério e com tolerância zero com a corrupção“.



Renata Souza (PSOL):



Renata Souza, candidata à Prefeitura do Rio pelo PSOL, apostou neste último dia de campanha no corpo a corpo para conversar com eleitores. A candidata esteve na Praça Saens Peña, no Bairro de Fátima, em Laranjeiras e na Maré, onde nasceu e foi criada. Lá, Renata lembrou que, há exatos dois anos e oito meses, outra moradora da Maré e sua companheira política, a vereadora Marielle Franco, foi assassinada. “Classifico esse crime covarde de feminicídio político. Como, até hoje, não se chegou ao mandante? Não cansaremos de perguntar”.



Clarissa Garotinho (PROS):



No último dia de campanha do primeiro turno, a candidata do PROS à Prefeitura do Rio, Clarissa Garotinho, fez carreatas por diversos bairros e comunidades das zonas Norte e Oeste da cidade. A candidata fez um corpo a corpo em frente ao Hospital Municipal Ronaldo Gazzola, em Acari, onde afirmou que a saúde será "a prioridade das prioridades" em seu governo. “Eu vou implementar o terceiro turno diário de cirurgias. Vamos também retomar o programa Remédio em Casa, porque hoje as clínicas da família não têm remédio, os hospitais não têm remédio, e a população está sofrendo. A saúde vai ser a prioridade número 1 do meu governo”, prometeu a candidata.

Publicidade

Glória Heloiza (PSC):



A candidata à Prefeitura do Rio pelo PSC, Glória Heloiza, encerrou sua campanha com uma caminhada nos bairros da Zona Oeste da cidade. No calçadão de Campo Grande, foi recebida pelos apoiadores e moradores, que reclamaram mais uma vez da falta de ônibus. “Vou fazer a plena integração de todos os modais - ônibus, metrô, barcas, BRT e trens. Os trabalhadores não podem ser penalizados levando até uma hora e meia para chegar ao trabalho”.

Procuradas, as assessorias de Suêd Haidar (PMB), Paulo Messina (MDB), Cyro Garcia (PSTU) e Henrique Simonard (PCO) não divulgaram suas respectivas agendas até o momento.

Publicidade

*Estagiário sob supervisão de Thiago Antunes