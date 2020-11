.TSE - Tribunal Superior Eleitoral: Urna eletrônica Antonio Augusto/Ascom/TSE

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 20:50 | Atualizado 14/11/2020 20:51

São Paulo - A pesquisa Ibope divulgada neste sábado, encomendada pela Globo e pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta o atual prefeito, Bruno Covas (PSDB), liderando as intenções de votos na cidade de São Paulo. Em segundo, aparece Guilherme Boulos (PSOL), com 16% dos votos válidos. Em terceiro, empatados, estão Celso Russomano (Republicanos) e Márcio França (PSB), ambos com 13%.

Entre os candidatos que pontuaram, Arthur do Val - Mamãe Falei (Patriota) aparece com 7%; Jilmar Tatto (PT) com 6%; Joice Hasselmann (PSL) com 3%; Andrea Matarazzo (PSD) com 2%; Levy Fidelix (PRTB) com 1% e Marina Helou (Rede) com 1%.



A margem de erro da pesquisa Ibope, cujo número de identificação na Justiça Eleitoral é SP-09660/2020, é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Para chegar ao resultado, foram ouvidos 1.204 eleitores da capital paulista entre os dias 12 e 14 de novembro de 2020, véspera das eleições. O nível de confiança utilizado é de 95%.