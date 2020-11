Petista votou no Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, no Leme Divulgação/Wagner da Silva

Por O Dia*

Publicado 15/11/2020 09:26 | Atualizado 15/11/2020 14:09

Prefeitura do Rio Benedita da Silva (PT) votou pouco antes das 9h deste domingo, na Escola Municipal Santo Tomás de Aquino, no Leme, na Zona Sul do Rio. Aos 78 anos, a petista aproveitou o horário das 7h às 10h, dado como preferencial aos idosos nas Antonio Pitanga, da deputada federal Jandira Feghali (PCdoB) e da cantora Eliana Pittman. Rio - A candidata àvotou pouco antes das 9h deste domingo, na, no, na. Aos 78 anos, a petista aproveitou o horário das 7h às 10h, dado como preferencial aos idosos nas eleições deste ano. Ela chegou à seção eleitoral acompanhada de um neto, do marido, o ator, da deputada federale da cantora

"Estou serena e esperançosa de chegar ao segundo turno, ainda mais com esse resultado de última hora ", afirmou, referindo-se a pesquisas eleitorais mais recentes. "Nós trabalhamos para isso. É uma emoção muito grande, depois de tantos anos, voltar candidata à prefeitura. Fizemos uma campanha muito bonita, alegre, sem baixarias, mostrando o que queremos para a cidade".

Moradora do Morro Chapéu Mangueira por 57 anos, a petista contou que vai aguardar o resultado da apuração em casa, com os netos e os bisnetos.

"Quero continuar com a mesma serenidade com a qual fiz a campanha, com a mesma esperança. Eu vou pra casa agora ficar com a minha família, curtir os meus netos e os meus bisnetos, e preparar um bobó de camarão para a família", avisou.



Martha Rocha (PDT). Eduardo Paes (DEM) lidera o levantamento com 41%, seguido do atual prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que chega a 16%

Nas pesquisas divulgadas neste sábado, Benedita aparece disputando o terceiro lugar com No Ibope , a petista tem 13% das intenções de voto contra 11% da pedetista.lidera o levantamento com 41%, seguido do atual prefeito, que chega a 16%

No Datafolha , Benedita está em quarto lugar com 10%, com Martha tendo 13%, Crivella 18% e Paes 40%.

"A gente não tem que ter medo do concorrente. A gente tem que ter respeito. Eu não subestimei, em nenhum momento, qualquer outra candidatura. Tanto é que a minha campanha foi uma campanha limpa, uma campanha linda e sem baixaria. A nossa campanha teve como base propostas, propostas e propostas para a cidade e eu acredito e sinto que as pessoas entenderam os nossos projetos", alegou

Ex-governadora (2002 e 2003) e vereadora (1983-1986), Benedita tenta sua primeira eleição para Prefeitura do Rio. Atualmente, é deputada federal e já foi senadora (1995-1998), ministra da Secretaria Especial de Trabalho e Assistência Social no governo Lula (2003-2007) e secretária estadual de Assistência Social e Direitos Humanos no governo Cabral (2007-2010).



* Com informações do Estadão Conteúdo