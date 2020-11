Site do TSE indisponível Reprodução

Por Juliana Pimenta

Publicado 15/11/2020 09:08 | Atualizado 15/11/2020 09:17

Rio - A manhã de domingo não está sendo tranquila para eleitores em vários ponto de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Apesar de pouco movimento nas ruas e raras filas, parte da população ainda não conseguiu votar. Acostumado a votar há 20 anos na mesma agência bancária, Seu Carlos Aberto, de 72 anos, se assustou ao encontrar o local fechado.

"Eu voto aqui há muito tempo. Não sei o que eu faço agora nem para onde ir. Vou tentar votar em algum lugar aqui perto", disse.

A situação poderia ser esclarecida com uma consulta online, no site do Tribunal Superior Eleitoral, mas, para muitos, a busca aponta 'serviço temporariamente indisponível'. Com isso, a população não consegue votar em suas antigas seções e nem descobrir qual o novo local.