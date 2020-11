Renata vota no CIEP Elis Regina, na favela Nova Holanda Reprodução / Internet

Publicado 15/11/2020 09:58 | Atualizado 15/11/2020 12:39

Rio - O juiz Sérgio Roberto Emilio Louzada, titular da 161ª Zona Eleitoral (Bonsucesso), não autorizou a entrada da imprensa para acompanhar o momento do voto da candidata à Prefeitura do Rio Renata Souza (Psol), no CIEP Elis Regina, na favela Nova Holanda, no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio.

Em seu despacho, o magistrado alegou que não acha "oportuno e tampouco conveniente o ingresso e permanência de quaisquer outras pessoas além de eleitores e representantes de partidos políticos nos locais de votação, notadamente equipes jornalísticas que sempre atraem a atenção dos transeuntes, fomentando aglomerações indesejáveis nos locais destinados ao livre trânsito dos cidadãos e agentes públicos à serviço da justiça eleitoral".

Em entrevista coletiva realizada nesta manhã, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio (TRE-RJ), o desembargador Cláudio Brandão Oliveira, enfatizou que a decisão do juiz da 161ª Zona Eleitoral foi baseada em questões sanitárias.

Moradora da Maré por 36 anos, a deputada estadual disse que foi a única candidata à prefeitura a ter o veto da Justiça para registro na hora de se dirigir à urna. Ela classificou a decisão do juiz como contraditória.

"Liberar a filmagem em outras seções da cidade e barrar na favela é um entendimento antidemocrático", reclamou.