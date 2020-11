Por O Dia

Publicado 15/11/2020 10:32

Rio - O ex-presidente do Flamengo e candidato à Prefeitura do Rio Eduardo Bandeira de Mello (Rede), votou por volta das 9h30 deste domingo, na Escola Municipal Albert Einstein, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Acompanhado da mulher e dos três filhos, que também votam na mesma zona eleitoral, o político posou para fotos com eleitores.De acordo com última pesquisa Datafolha , divulgada neste sábado, Mello está em oitavo nas intenções de voto, com apenas 2% .Em entrevista a TV Globo, quando entrava na zona eleitoral Bandeira de Mello se disse confiante em uma reviravolta nas urnas e que o cenário atual, com Paes à frente, pudesse ser revertido."Assim como o Flamengo virou contra o River Plate", comentou o candidato, que deve acompanhar a apuração em casa, com a família e equipe de campanha.