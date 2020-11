Cadeirantes tem dificuldades em acessar as zonas eleitoras do colégio Estefan Radocicz/Agência O DIA

Publicado 15/11/2020 10:47 | Atualizado 15/11/2020 12:13

O DIA flagrou pessoas com cadeiras de rodas e bengalas com dificuldades de chegarem as zonas eleitorais do colégio. Rio - O início das eleições começou com a presença, em grande parte, de idosos , pela manhã, conforme recomendação do Tribunal Superior Eleitoral. Na Escola General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio, onde a delegada e candidata à Prefeitura, Martha Rocha (PDT), é esperada para votar, a movimentação é tranquila, mas houve reclamação sobre a acessibilidade e urnas com defeito. A equipe do jornalflagrou pessoas com cadeiras de rodas e bengalas com dificuldades de chegarem as zonas eleitorais do colégio.

A advogada Ana Mascarenha, que faz parte da comissão do idoso, disse que a mãe, de 77 anos, que sofre de Alzheimer, desistiu de votar por conta da situação.

“Tive que deixar minha mãe sozinha para vir votar. Porque falta acessibilidade nas escolas. Minha mãe é idosa. O maior medo dela é ser carregada. É preciso três pessoas pra ajudar. Minha mãe 'tá' com início de Alzheimer. O TRE não pensou na acessibilidade. Você viu a dificuldade para tirar aquele idoso? É a primeira vez na vida que ela ficou sem votar, com 77 anos. Se até as 16h o TRE arrumar uma rampa, eu vou trazê-la. É uma sensação de impotência. É um transtorno. A Tijuca está abandonada. Minha mãe vota aqui há dez anos”., disse a advogada.

De bengala e com dificuldades em acessar o colégio, a psicóloga Olívia Calisto, de 74 anos, pediu um olhar mais carinhoso do TRE para os mais necessitados.

“Ali, pra subir, foi horrível, para descer foi mais fácil. Falta acessibilidade em todo os aspectos tanto para a pessoa idosa, quando para a pessoa com deficiência. É complicado. Faz parte da vida, mas a gente deveria ter apoio do governo. Eu tenho dificuldade no joelho... é lamentável”, lamentou a psicóloga.

Idosos e cadeirantes tem dificuldades em acessar as zonas eleitorais da Escola General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca.#ODia



Crédito: Estefan Radovicz/Agência O DIA pic.twitter.com/60M40D3Jb9 — Jornal O Dia (@jornalodia) November 15, 2020

Não há registro de filas nesta manhã e os eleitores são em sua maioria são idosos. Até o momento, não há registro de de boca de urna e sujeira nas calçadas.

No entanto, há urnas com defeito, atrasando o voto de muitos eleitores. O tempo de espera para o retorno é de 50 minutos nas salas em que houve transtorno.

Quando há problemas, não há urna de contingência. Segundo a equipe, novas estão sendo vindas do TRE, e o problema será normalizado. A chegada da juíza Martha Rocha (PDT) ainda está sendo aguardada no local.