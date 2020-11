Por Yuri Eiras

Publicado 15/11/2020 10:42 | Atualizado 15/11/2020 11:13

Rio - Candidato líder das pesquisas, Eduardo Paes (DEM) chegou para votar por volta das 10h30 no Gávea Golf Club. O ex-prefeito estava acompanhado de esposa, filhos e assessores. Na saída, afirmou que o atual prefeito Marcelo Crivella "destruiu a cidade".

"Primeiro, queria agradecer a população . O Rio não pode mais arriscar, não pode mais errar. O Rio escolheu um prefeito que destruiu a cidade nos últimos anos. Estou otimista, mas vamos aguardar a apuração. Vamos esperar o resultado. Vou para casa, descansar e acompanhar de casa", afirmou Paes, que desviou sobre um eventual apoio do presidente Jair Bolsonaro no segundo turno.

"Essa eleição é para discutir o Rio. Está muito claro que o Bolsonaro apoia o Crivella, o Lula a Benedita, o Ciro apoia a Martha. eu quero tratar do Rio. Falar dos temas do Rio. Eu luto pelo apoio de cada eleitor da cidade".Antes de exercer o voto, o ex-prefeito acompanhou o filho Bernardo na escola municipal Lúcia Miguel Pereira, em São Conrado . Bernardo votou pela primeira vez - ele completou 16 anos em julho.Eduardo Paes lidera com folga as pesquisas de intenção de voto: tem 40%, segundo o Datafolha (Crivella tem 18%), e 41%, de acordo com o Ibope (Crivella tem 16%).