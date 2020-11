Eleições 2020 - A candidata Martha Rocha votou na Escola Municipal,Euclydes Figueiredo, na Tijuca. Dificuldade de acesso. Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:08 | Atualizado 15/11/2020 12:07

Rio - A ex-delegada da Polícia Civil e candidata à Prefeitura do Rio, Martha Rocha (PDT) chegou para votar às 10h30, na Escola Municipal General Euclydes de Figueiredo, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Antes mesmo de entrar na seção, a delegada aposentada falou sobre sua expectativa sobre o primeiro turno das eleições.

Em quarto na última pesquisa de intenção de voto, com 11%, Martha fez um balanço sobre sua campanha nas ruas, onde percorreu diversos bairros por toda a cidade, ouvindo a população. Segundo a candidata, a expectativa de levar a eleição para o segundo turno é grande. "As melhores e maiores expectativas possíveis. O que as pesquisas mostram é que a uma indefinição e uma profunda rejeição ao atual prefeito", disse a candidata.

Moradora do bairro, Martha chegou acompanhada pelo marido, Eduardo Moreira, e se disse confiante com as chances de segundo turno. Ela entrou para o política em 2015, como deputa estadual pelo PSD.



Segundo Ibope divulgado neste sábado, Paes tem 41% das intenções de votos válidos, seguido por Crivella, que aparece com 16%; Benedita da Silva, 13%; e Martha Rocha, 11%. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, não é possível dizer qual dos três ocupa a segunda posição.