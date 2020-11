Deputado federal votou no Fluminense Joberto Andrade / Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 11:52 | Atualizado 15/11/2020 11:55

Prefeitura do Rio Luiz Lima (PSL) votou, por volta das 10h30 deste domingo, na sede do Laranjeiras, na Zona Sul do Rio. O candidato estava acompanhado da esposa, Milene Comini, e da filha, Luiza Lima. Rio - O candidato àvotou, por volta das 10h30 deste domingo, na sede do Fluminense , em, na. O candidato estava acompanhado da esposa,, e da filha,

Ibope, divulgado ontem, Ao deixar a seção eleitoral, o deputado federal de 42 anos destacou o seu crescimento nas pesquisas eleitorais. De acordo com o último levantamento do, divulgado ontem, Lima tem 7% das intenções de voto

"Fui um candidato que começou com 1% nas urnas e só vem crescendo. Então, as expectativas são as melhores possíveis. Tenho certeza que nosso time sai muito maior do que entrou", avaliou.

O ex-nadador disse que vai acompanhar a apuração em sua residência, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio. Ele também fez um balanço dos quase dois meses de campanha.

"Foi um presente na minha vida. Foi um pós-doutorado, em se tratando de cidade do Rio de Janeiro. Conhecer de Paquetá a Sepetiba e todos os problemas do Rio de Janeiro. De fato, tive uma aula", resumiu.

