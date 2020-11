Deputada federal votou no Instituto Metodista Bennett, no Flamengo Divulgação

Publicado 15/11/2020 12:18 | Atualizado 15/11/2020 12:24

Rio - A candidata à Prefeitura do Rio Clarissa Garotinho (PROS) votou por volta das 11h deste domingo no Instituto Metodista Bennett, no Flamengo, na Zona Sul do Rio. A deputada federal de 38 anos estava acompanhada do marido, Marcos Alvite, e do filho Vicente, de quatro anos.

"Nós enfrentamos uma campanha diferente, pela primeira vez na história do Rio de Janeiro sem debates. Nos 14 segundos que eu tinha na televisão, fiz uma campanha limpa e propositiva, e, agora, cabe ao carioca escolher qual é a história que o Rio de Janeiro vai contar nos próximos quatro anos", disse, ao sair da votação.

