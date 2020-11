Messina foi à urna acompanhado do filho Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 12:35 | Atualizado 15/11/2020 12:38

Rio - O candidato à Prefeitura do Rio Paulo Messina (MDB) votou, no início da tarde deste domingo, na Escola Adventista Botafogo, em Botafogo, na Zona Sul. Acompanhado da esposa e dos filhos, o político falou em expectativa de reverter pesquisas com resultado diferente nas urnas.

"Estou muito feliz de sentir a energia do povo nas ruas e nas redes sociais, e confiante de que a gente vai virar. Não acredito em pesquisa. Nas últimas três eleições as pesquisas erraram e erraram feio. Eu confio é nas urnas e no povo. A gente vai saber a verdade só quando começar a apuração. E tenho certeza que o Carioca vai optar pela renovação sem aventura, que é o que minha candidatura representa", projeta.



Segundo última pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado, Paulo Messina está em sétimo lugar nas intenções de voto, com 3% dos entrevistados. Eduardo Paes (40%) e Marcello Crivella (18%) são os candidatos mais cotados para um possível segundo turno.