O eleitor Jacknes Lima, de 46 anos, que vota em Feira de Santana, na Bahia, e que possui atrofia muscular espinhal, adaptou sua cadeira de rodas para criar uma espécie de escudo contra a Covid-19, e conseguir ir votar neste domingo (15). Ele adaptou sua cadeira e chamou muita a atenção de quem foi votar na escola assim como ele.



"Aqui é anti Covid. Eu tenho problema, uma patologia, e tenho que me proteger, porque sou grupo de risco. Tenho oito meses que não saio de casa", falou ao G1. Ele disse que não saia de casa desde o dia 20 de março.



Para garantir a segurança, Jacknes adaptou um guarda sol e uma lona de plástico em volta da cadeira de rodas. Desta forma, ele se sentiu seguro para votar neste domingo.



"Se eu e me eximir das minhas responsabilidades, outras pessoas farão por mim. Eu tenho que exercer minha cidadania, para poder cobrar a todos eles o que é de direito", afirmou o eleitor.



A Bahia é o quarto maior colégio eleitoral do país, com 10.893.320 eleitores. Fica atrás apenas dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.