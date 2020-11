Na esquina do Colégio Baltazar sem grandes movimentos Venê Casagrande

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 13:31 | Atualizado 15/11/2020 13:32

Niterói - Os pontos de votação em Icaraí, Zona Sul de Niterói, não tiveram maiores problemas para os eleitores nas primeiras horas de votação neste domingo, muito pelo contrário. Com a autorização do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os portões foram abertos para as pessoas às 7h, uma hora antes que aconteceu nos outros anos, devido à pandemia da Covid-19.

No colégio Baltazar Bernardino, em Icaraí, Zona Sul de Niterói, até às 9h, poucas pessoas haviam aparecido para votar. Dona Carmem Mendonça da Silva disse que não demorou muito tempo para exercer o exercício de cidadão e elogiou a postura das pessoas que estão trabalhando diretamente na votação.

Publicidade

"Gostei bastante. Eles (as pessoas que estão trabalhando) estão dando toda a orientação possível para as pessoas votarem o mais rápido possível. Tinha até um aí que estava com a máscara no queixo, e eles orientaram. Achei que teríamos problemas, mas está tudo indo bem. Agora vamos ver o resultado".

Em outro ponto de votação da região, o colégio Salesianos, em Santa Rosa, também ocorreu tudo bem nas primeiras horas, pelo menos foi o que relatou Ana Cláudia da Silva. Segundo a dentista, ela não tem nada a reclamar.

Publicidade

"Foi ótimo. Tudo certo. Graças a Deus sem maiores problemas. Niterói foi referência durante todo o tempo de combate à pandemia do corona (coronavírus). Mais uma vez mostrando o porquê de ser referência."

Com João Augusto Vianna aconteceu um contratempo. Por medida de orientação, os eleitores precisam levar a sua própria caneta para votar. O advogado acabou esquecendo o utensílio e precisou comprar uma no lado de fora do Salesianos para poder exercer o seu direito.

Publicidade

"Não tem jeito. Esqueci, dei mole e comprei a caneta bic mais cara da minha vida. Paguei cinco reais", disse João em tom de brincadeira.